Rechtsanwälte: „Ein halbherziger Kompromiss“

Es geht um das Trennungsprinzip. „Der, der forensisch auswertet, darf nicht der sein, der die Daten aufbereitet.“ Es müsse genau definiert sein, aus welchen Gründen in welchem Zeitraum welche Daten wichtig sind. Ohne diese Trennung ändere sich quasi nichts am Status Quo. Und die sogenannten „Zufallsfunde“ auf Datenträgern, die zu immer neuen Strafverfahren führen, seien immer noch präsent. Siehe die zahlreichen und schwer überschaubaren Verfahren, die in den letzten Jahren nach Ibiza aufpoppten und noch lange nicht erledigt sind. Und die Staatsanwaltschaft bleibt „Herrin des Verfahrens“.