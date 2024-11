Ein kleines Werkzeug für große Katastrophenfälle

Hilfreiche Materialien in Krisenzeiten

„Mir ist es ein Anliegen, die Elementarpädagogen in ihrer täglichen Arbeit in solchen Situationen zu unterstützen. Aus diesem Grund wurde der pädagogische Werkzeugkoffer für hochwasserbetroffene Kindergartenteams entwickelt“, erklärt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Teil des besonderen Koffers sei etwa ein aufgenommener Podcast mit der renommierten Spezialistin für Krisenintervention, Universitätsprofessorin Barbara Juen, der durch spezielle pädagogische Materialien unterstützt werde. Über ein „Padlet“ sind alle Informationen und Materialien digital abrufbar.