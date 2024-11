„Haftbefehle“ gegen ultraorthodoxe Juden

1126 streng religiöse Männer seien betroffen, weil sie auf zwei Anweisungen der Armee nicht reagiert hätten, hieß es in mehreren Medien unter Berufung auf einen hochrangigen Offizier der israelischen Armee. Er sprach demnach von ausgestellten „Haftbefehlen“. Theoretisch könnte die Militärpolizei die Männer also festnehmen. Laut der „Times of Israel“ plant die Militärbehörde dies aber nicht.