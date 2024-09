Israel rekrutiert Migranten aus Afrika für Krieg

Doch Flüchtlingsorganisationen und Menschenrechtsexperten warnen davor, sich zu sehr auf das Versprechen seitens der israelischen Regierung zu verlassen. Die Verfahren liefen vollkommen intransparent ab, wird beklagt. Der Flüchtlingsstatus sollte nicht an einen Deal geknüpft, sondern an das Völkerrecht, erklärte Julia Grignon, Völkerrechtsprofessorin am französischen Institut für Strategische Forschung, vor wenigen Tagen gegenüber dem TV-Sender France 24. „Rekrutierung sollte nie das Kriterium sein, damit man den Flüchtlingsstatus bekommt“, so Grignon weiter. Im israelischen Verteidigungsministerium weist man die Kritik zurück. Die Rekrutierungen liefen „im Einklang mit dem Recht“, wird betont.