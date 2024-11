7 Schicksalsfragen rund um den Weltklimagipfel

Vorne weg! Die Verhandlungen im kaukasischen Erdöl- und Erdgasland laufen äußerst schleppend. Kritiker, wie der türkise EU-Mandatar Alexander Bernhuber, stellen einen Klimagipfel in dieser Form und an diesem Ort überhaupt infrage. Es mache keinen Sinn, die COP nach Ägypten und Dubai zum dritten Mal in einem – massivst auf fossile Energien samt sprudelnder Öleinnahmequellen setzenden – Land über die „Ökoshow“-Bühne gehen zu lassen. Doch nicht nur dieser Aspekt wird heiß diskutiert. Die „Krone“ stellt zur Halbzeit die wichtigsten Fragen.