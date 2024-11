Ukraine greift bereits mit ATACMS-Raketen an

Wie die ukrainische Nachrichtenagentur RBC berichtet, wurde ein Objekt in der Region Brjansk „erfolgreich getroffen“. In der Nacht auf Dienstag habe Kiew eine Militäreinrichtung in der Grenzregion Brjansk mit sechs ballistischen Raketen angegriffen, hieß es am Dienstag in einer von staatlichen russischen Nachrichtenagenturen veröffentlichten Erklärung des Verteidigungsministeriums in Moskau. Demnach wurden von den USA gelieferte Langstreckenraketen des Typs ATACMS eingesetzt.