6-Punkte-Plan gegen die Flaute am Bau gefordert

Beim Punkt „Nachhaltigkeit in der Haustechnik“ sollen die Auflagen ebenfalls entschärft werden, der Einsatz von Wärmepumpen etwa einer Kosten-Nutzen-Rechnung unterzogen werden, um die Erhaltungs- und Wartungskosten für die Bewohner zu minimieren. Als Anreiz für Bauträger müsse auch eine Reduktion von Auto-Abstellplätzen bei Neubauten angedacht werden. Vor allem dort, wo alternative Mobilitätsformen – sprich: Öffis – zur Verfügung stehen. Vor allem in Ortskernen möchte man zudem „dichter“ bauen, also lieber in die Höhe als in die Breite. Das würde auch versiegelte Flächen reduzieren.