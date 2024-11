Noch üben sie an „Gerti“ – dann gehts ins Spital

Sie lebt in Straßwalchen, entschied sich mit 15 aber für eine Schule in St. Margarethen. Warum für eine so weit entfernte Schule? Amelie Ledl (19) erfuhr damals auf der Berufsinfo-Messe vom neu gestarteten Pflegezweig am Multiaugustinum. „Pflegeausbildung und Matura zusammen, das ist richtig cool“, war da für sie klar. Mittlerweile besucht die Straßwalchenerin die Abschlussklasse. Die 13 jungen Frauen und ein junger Mann der 5AB werden im Frühjahr als erste Absolventen des Pflegezweigs zur Matura antreten.