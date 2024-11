Das Salzburger Bräustübl wird jetzt zum Baustübl

Das Bräustübl ist in der Mozartstadt eine Institution. Und alle Salzburger Bier-Freunde werden sich freuen: Denn das Klosterbräu investiert zwei Millionen Euro. Erfreulich: Während des Umbaus gehen Betrieb und Verkauf ungehindert weiter. Die „Krone“ weiß, was sich in Salzburg-Mülln ändert, und was neu gebaut wird.