Autolenker (89) sorgte für haarsträubende Szenen

Gegen 11.40 Uhr fuhr der 89-jährige Einheimische mit seinem Pkw auf der A13 am dritten Fahrstreifen in Richtung Süden. Aus bisher unbekannter Ursache verlor er am Ende der Europabrücke, kurz vor der Fahrbahnverengung durch die dortige Baustelle, die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte dabei die Leiteinrichtung.