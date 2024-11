Sekundenschlaf: Pkw-Lenker bei Kollision verletzt

Ereignet hat sich der Unfall um kurz nach 15 Uhr. Der 77-Jährige war mit dem Pkw in Tulfes auf der Mittelgebirgsstraße L9 in Richtung Hall unterwegs. „Zur selben Zeit lenkte der 55-Jährige sein Auto auf der L9 von Hall in Richtung Tulfes“, heißt es von der Polizei.