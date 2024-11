Autos kollidierten: Crash forderte drei Verletzte

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall um kurz nach 15 Uhr. Eine Einheimische (25) fuhr mit ihrem Auto in der Nähe Westendorf auf der Brixentalstraße B170 von Hopfgarten in Richtung Westendorf. „Zur selben Zeit fuhr ein 78-jähriger Österreicher mit seinem Pkw von Westendorf in Richtung Hopfgarten“, heißt es von der Polizei.