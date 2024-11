Gesundheitszentren sollen Krankenhäuser entlasten

Schon lange wird in Kärnten an einem flächendeckenden Netz in der Primärversorgung getüftelt. Während das erste Gesundheitszentrum in Klagenfurt bereits in Betrieb ist, werden die Pläne für Villach immer konkreter und somit steht das erste Gesundheitszentrum in der Draustadt nun vor seiner Eröffnung.