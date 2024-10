Thema Abtreibung: Das sagen die „Krone“-Leser

Während sich in den USA Melania Trump für die Abtreibung als Grundrecht stark macht, gingen am Wochenende in Wien rund 2000 Abtreibungsgegner für die Rechte der Ungeborenen auf die Straße. Auch im „Krone“-Forum sind die Meinungen zu diesem Thema gespalten. Wir haben für Sie die besten Kommentare zusammengefasst.