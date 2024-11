Arbeitsunfall im Wald: Mann (46) in Lebensgefahr

Am Donnerstagmorgen kam es in Wien-Liesing zu einem folgenschweren Arbeitsunfall. Dabei wurde ein 46-jähriger Mann schwer verletzt, der dort Baumschnittarbeiten in einem bewaldeten Gebiet durchführen wollte. Die Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls und möglichen Sicherheitsverstößen laufen.