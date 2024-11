Feuerwehren wappnen sich gegen künftige Fluten

Richtige Schlüsse ziehen

Mit den Feuerwehren arbeitet auch das Land auf Hochtouren, um die richtigen Schlüsse zu ziehen. „Wir setzen auf Expertise aus Theorie und Praxis – also auf Einsatzkräfte, die Dämme gesichert und Fluten bekämpft haben, genauso wie auf Hydrologen und Wasserbauexperten“, so Landesvize Stephan Pernkopf. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Wasserbaulabor in Wien, in dem pro Sekunde bis zu 10.000 Liter Wasser durch einen Versuchskanal fließen. Dadurch werden umfangreiche Analysen zur Gestaltung der Flüsse, zu Wildbachverbauung und technischen Hochwasserschutzmaßnahmen möglich. Helfen sollen zudem bereits während der Katastrophe angefertigte Luftbilder zur Dokumentation der Wasser-Anschlagslinien und der Dämme.