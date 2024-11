Tirol: Besucherlenkung stand im Fokus bei IT-Talk

Zum dritten Mal in Folge fand der vom Softwareunternehmen General Solutions initiierte IT-Talk statt. Im Villa Blanka Eventcenter diskutierten rund 60 Vertreter aus dem Tourismus, der Wirtschaft und der Technik über das Thema Besucherlenkung. Der Tenor: Gerade an stark frequentierten Orten führe kein Weg an der Lenkung von Radfahrern, Bergsteigern und anderen Freizeitsportlern vorbei. „Viele dieser Gruppen können mit digitalen Lösungen erreicht werden“, meint Florian Falkner, der Geschäftsführer von Generals Solutions.