„Es wird Zeit, dass wir wieder Tournee gewinnen“

„Die Sprünge laufen solala“, gestand Stefan Kraft am Donnertag beim Medientermin der österreichischen Skispringer am Innsbrucker Bergisel. Österreichs Überflieger mag in seiner Karriere schon alles gewonnen haben, nach einem tollen Sommer tut er sich im Moment auf der Schanze schwer: „Mein Herbsttief hat wieder einmal zugeschlagen. Der letzte Monat war schon schwierig, weil nichts mehr funktioniert hat.“