Gegen Ferlach sollten die Harder nicht patzen

Keine Chance geben

Die Kärntner konnten bisher in dieser Saison nur zwei ihrer Spiele gewinnen, teilten zweimal die Punkte und kassierten fünf Niederlagen. Coach Hannes Jon Jonsson und sein Team dagegen siegten sechsmal, spielten auch zweimal Remis, unterlagen jedoch nur einmal. „Ferlach hat eine unangenehme, kämpferisch starke Mannschaft. Unser Ziel muss es sein, von Beginn an fokussiert aufzutreten und ihnen so keine Chance zu geben, in ihr Spiel zu finden“, sagt Nico Schnabl, „aber wir konnten mit gutem Gefühl in die Länderspielpause gehen. Diese Woche haben wir genutzt, um den Kopf frei zu kriegen.“