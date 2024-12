Warum gerade Frauen Fußballreisen boomen lassen

Einmal im Old Trafford auf der Tribüne sitzen, „You‘ll never walk alone“ an der Anfield Road singen oder im neuen Estadio Santiago Bernabéu David Alaba auf die Füße schauen – Träume, die im Leben eines Fußballfans erfüllt werden sollten. Christian Pramberger macht diese wahr. Als Geschäftsführer von fussballreisen.com klärt er Krone+ über die Geheimnisse des Fußballreise-Business auf – und warum es dank der Frauen boomt.