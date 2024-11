Arena für Wien, jetzt aber wirklich!

Wiens „strategischer Partner“ für den Bau der lange versprochenen Event-Arena in St. Marx ist der deutsche Veranstalter CTS Eventim – jener unterlegene Bieter, der gegen den ursprünglichen Zuschlag der Stadt für den US-Konkurrenten OVG (mit Erfolg) geklagt hatte. CTS gab es in den folgenden Nachverhandlungen plötzlich wesentlich billiger: Statt um rund 800 Mio. Euro soll die Halle nun nur noch 500 Mio. Euro kosten. CTS-Boss Klaus-Peter Schulenberg erklärt, dass „Maximal rund 153 Millionen“ davon die Stadt zahlen soll. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.