Ehre für die, die viel Zeit und Arbeit investieren

Ilse Storfer-Schmied, Dichtung

Der freiberuflichen Künstlerin in den Bereichen Dichtung, Malerei und Komposition ist die Kulturvermittlung in der Erwachsenenbildung, die Förderung der Gemeinschaftsbildung in örtlichen Vereinen und das Miteinander der Generationen ein Anliegen. Daher wurde der gebürtigen Lavanttalerin bereits vom Bundespräsidenten der Berufstitel Professorin verliehen. Von 1975 bis 1990 war Storfer-Schmied als Chorleiterin verschiedener Chöre und als Referentin für Chorleitung bei den Singwochen des KBW in Kärnten tätig, danach bis heute als Chorleiterin mehrerer Chöre in Niederösterreich und Wien und auch als Chor-Referentin im Chorverband. 1990 gründete sie den Chor des „Club Carinthia“ in Wien, um das kärntnerische Singen im gemütlichen Kreis zu ermöglichen und hat damit vielen „ausgewanderten Kärntnern“ Heimatgefühl vermittelt. In ihrem Verein Kulturwerkstatt Sacoma bietet sie eine Plattform für kreative Menschen, die bei den regelmäßigen Veranstaltungen auftreten können. 19 Bücher mit Gedichten und Kurzprosa – teilweise in Kärntner Mundart -, sieben Messen, vier Hefte mit Kinderliedern und Hunderte Chorlieder sind im Laufe der Jahre entstanden. Außerdem ist sie als Moderatorin verschiedener Kultur-Veranstaltungen aktiv. Als Obmann-Stellvertreterin der Dichtersteingemeinschaft Zammelsberg steht sie Dieter Hölbling-Gauster seit beinhae 40 Jahren zur Seite.