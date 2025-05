80-Jähriger überfuhr Fußgänger am Schutzweg

Weil er den Fußgänger übersehen hatte, kam es am Freitagmorgen in der Draustadt zum Unfall: Der Pkw-Lenker – ein 80-jähriger Villacher – krachte auf einem Schutzweg gegen einen 66-jährigen Fußgänger, als er vom Bahnhofsplatz in Villach links in den Kassingsteig einbog.