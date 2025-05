Residenz mit Gittern: Lach-Haft in Arnoldstein

Sechs Vorstellungen

Premiere feiert die Theatergruppe Arnoldstein am Freitag, 23. Mai (19.30 Uhr), im Kulturhaus Arnoldstein. Weitere Vorstellungen am Samstag, 24. Mai, Freitag, 30. Mai, und Samstag, 31. Mai, jeweils um 19.30 Uhr, sowie am Sonntag, 25. Mai, um 18 Uhr und am Sonntag, 1. Juni, um 15 Uhr. Karten unter www.theatergruppe-signal.com und in der Trafik Krakolinig in Arnoldstein sowie an der Abendkassa.