So gelingt Ihnen der Start in die Spritzer-Saison

So wird‘s gemacht:

Gemacht ist der perfekte Sommer-Drink ganz einfach: „Erst das Bitter Lemon, dann den Prosecco und zum Abschluss den Limoncello einfüllen und mit einem Löffel kurz sanft verrühren, dass die Kohlensäure nicht verloren geht“, verrät Schellander. „Danach den Sommerabend mit dem Amalfi Spritz genießen. Am besten in Gesellschaft.“