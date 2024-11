Greiner macht Kremsmünster zu Europas Nummer eins

Im Mai 2023 erfolgte der Spatenstich, seit August läuft der Probebetrieb, nun wurde die Anlage offiziell in Betrieb genommen, dank dem Dienstleister Mediscan in Kremsmünster zum größten Sterilisationsstandort Europas wird. Produkte so zu behandeln, dass sie keimfrei sind, „ist ein Wachstumsmarkt“, ist Greiner-Vorstandschefin Saori Dubourg überzeugt.