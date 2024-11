XXXLutz kaufte geschlossene Kika/Leiner-Standorte

Keine aktiven Standorte betroffen

Eine Gesellschaft von XXXLutz sichert sich mit dem Deal weitere Immobilien in Österreich. „Das hat nichts mit den aktiven Standorten von Kika/Leiner zu tun, sondern es geht um bereits vor eineinhalb Jahren geschlossene, die in einem Immobilienpaket erworben wurden“, so XXXLutz-Manager Thomas Saliger. Für XXXLutz sei das grundsätzlich ein Immobilieninvestment.