Die beispiellose Rücktrittsserie der SPÖ

Nicht viel länger Landesparteichef ist Sven Hergovich in Niederösterreich. Er übernahm die Landespartei nach der Wahlschlappe der Sozialdemokraten im Juni 2023. Anton Lang versucht gerade, in der Steiermark möglichst auf Platz eins wieder in die Landesregierung zu kommen. Sollten dort am Ende dann aber ÖVP und FPÖ koalieren, wonach es freilich aktuell nicht aussieht, müsste sich die SPÖ womöglich schon wieder um einen neuen Landesvorsitzenden umschauen.