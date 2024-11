Autolenker bei Crash mit Biertransporter getötet

Wie es zu dem tödlichen Unfall Mittwochfrüh auf der B 137 bei Grieskirchen kommen konnte, wird vermutlich nicht mehr geklärt werden können. Ein 57-Jähriger aus Neumarkt am Hausruck krachte mit seinem VW Golf ungebremst in einen voll beladenen Biertransporter. Der Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.