Pkw-Inferno direkt unter Autobahnbrücke in NÖ

An Zeugen, die den Brand in der Nacht auf Sonntag meldeten, mangelte es wahrlich nicht. Denn das Inferno ereignete sich direkt an der Abfahrt der S 33 in Richtung Tulln. Unter der Brücke der Schnellstraße war ein Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Gegen 23 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Feuerwehr ein.