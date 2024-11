Noch mehr Prävention in Apotheken

In Salzburg und der Steiermark gab und gibt es Vitamin-D-Tests in den Apotheken, die von der Bevölkerung gut und gerne angenommen wurden. In Kärnten wurde höchst erfolgreiche eine Langzeitzucker-Messaktion durchgeführt und zahlreiche Menschen mit Tendenz zu einer möglichen Diabetes-Erkrankung identifiziert. Den Betroffenen wurde aufgrund der ermittelten Werte schließlich eine genauere Abklärung empfohlen – und womöglich viel Leid erspart. In dieser Tonart wird es in den einzelnen Bundesländern und auch österreichweit weitergehen. Denn die mehr als 7.000 Apothekerinnen und Apothekern sind für die Bevölkerung nicht nur bei bereits bestehenden Beschwerden wichtig, sondern auch bereits davor!