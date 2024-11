Geldstrafe für gewalttätigen Ehemann

Mittlerweile besteht ein Kontaktverbot gegen den zweifachen Vater und das Scheidungsverfahren am Bezirksgericht Bludenz läuft. Dennoch betont die Gepeinigte: „Hätte er dort die Schuld für das, was er mir angetan hat, auf sich genommen, wäre ich bereit gewesen, zu ihm zurückzukehren.“ So fand die Sache mit einem Schuldspruch gegen den 32-jährigen Gewalttäter wegen fortgesetzter Gewalt und versuchter Nötigung ein unrühmliches Ende. Richter Alexander Wehinger verurteilte den Mann nicht rechtskräftig zu einer teilbedingten Geldstrafe in Höhe von 6240 Euro und sprach dem Opfer 500 Euro Teilschmerzengeld zu.