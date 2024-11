In Zukunft mehr Befragungen bei Großprojekten?

Betretene Gesichter in der Landesregierung: Nach dem „Nein“ schaute die Landesregierung drein, wie vom Bus überfahren. Ob es künftig bei Großprojekten mehr Bürgerbefragungen geben werde? Landesrat Stefan Schnöll: „Wenn es eine politische Mehrheit dafür gibt, dann wird sie abgehalten.“ Ob das in Zukunft so sein werde, werde man sehen, er habe nichts gegen Bürgerbefragungen.