Teenager (17) plante Anschlag auf Weihnachtsmarkt

Vor fast 8 Jahren: Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt

Der Fall weckt Erinnerungen an den 19. Dezember 2016. Der islamistische Attentäter Anis Amri fuhr damals mit einem Lkw in den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Er tötete 12 Menschen, fast 170 wurden verletzt, teils schwer. Ein weiteres Opfer starb im Oktober 2021 an den Langzeitfolgen seiner Verletzungen.