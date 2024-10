Terrorwelle in Europa: Die traurige Zwischenbilanz

Jüdisches Leben wird wieder bedroht

Eine weitere dunkle Erkenntnis ist, dass Jüdinnen und Juden in Europa wieder um ihr Leben fürchten müssen. Nach dem Hamas-Terror wurden etwa in Deutschland Wohnadressen mit dem Davidstern markiert. Bei Demonstrationen in Hamburg wurde ein „Kalifat“ ausgerufen. Und auch die Forderung nach der Vernichtung Israels („From the river to the sea“) scheint in linken Milieus wieder salonfähig zu sein.