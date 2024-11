Das ist das wahre Gesicht von Red Bull Salzburg

Der Gegner, ein Mittelständler in der Bundesliga, hatte fast dreimal so viele Versuche, vier davon aufs Salzburger Tor. Dazu zeigte die Truppe von Pep Lijnders zum wiederholten Male keinen Willen. So sollten alle Alarmglocken schrillen. Weil auch die Meisterschaft immer mehr in Gefahr gerät. Nach Verlustpunkten fehlen fünf Zähler auf Platz eins. Ob die Nachträge gegen Hartberg und Klagenfurt gewonnen wurden, muss aktuell aber stark angezweifelt werden.