Jüdische Fußballer bedroht: Staatsschutz ermittelt

Der Staatsschutz in Deutschland ermittelt zu mutmaßlichen, antisemitischen Beschimpfungen und Bedrohungen gegen jüdische Jugend-Fußballer in Berlin. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch, Volksverhetzung und Beleidigung von Amts wegen eingeleitet, teilte die Polizei am Sonntag mit.