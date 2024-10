Berlin: Aktivistin wollte Polizeiauto anzünden

Nach einer pro-palästinensischen Kundgebung am Dienstag in Berlin, bei der die Raketenangriffe auf Israel bejubelt (siehe Video oben) und Polizisten bzw. Journalisten attackiert wurden, ermittelt die Polizei gegen mehrere Teilnehmer. Nun ist bekannt geworden, dass eine 43-jährige Frau in U-Haft sitzt, die ein Polizeiauto anzünden wollte – während noch ein Beamter im Fahrzeug saß.