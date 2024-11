Zwei Brände hielten am Sonntag Wiener Wehr in Atem

Um die Mittagszeit ist es in der Kanitzgasse in Liesing zu einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus gekommen. Der Brand wurde von den Feuerwehrleuten mit einer Löschleitung unter Atemschutz bekämpft. Die flüchtende Mieterin verhielt sich in der brenzligen Situation laut Feiler genau richtig: Sie schloss die Wohnungstüre beim Verlassen hinter sich. So blieb das Stiegenhaus rauchfrei und alle Nachbarn konnten ungestört in ihren eigenen vier Wänden bleiben. Nur dort sowie in einer Wohnung, in der es eine geringe Rauchverschleppung gab, musste schließlich ein Hochleistungslüfter eingesetzt werden.