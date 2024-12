Warum dieser Film Adolf Hitler begeisterte

Alle Aufrufe zum Boykott der Spiele in Berlin waren ergebnislos geblieben. Und an die Bedingungen hielt sich das NS-Regime auch nicht, wenn es auch nicht demonstrativ gegen sie verstieß. Man ging subtil vor: Siege von deutschen Sportlern wurden geschickt in Zusammenhang mit der NS-Ideologie gebracht und rassistische Untertöne in sportliche Überlegenheitsthesen gepackt. Dass allerdings ausgerechnet der farbige US-amerikanische Ausnahmeleichtathlet Jesse Owens zum Star der Spiele wurde, störte die Herrenmenschen-Fantasien des Führers.