Orbán-Empfang mit Folgen: 75 Fragen an Rosenkranz

Ungarns Ministerpräsident auf Besuch in Wien – „privat“, wie seitens der FPÖ mehrfach betont wurde. Dennoch herrschte helle Aufregung, wurde er doch von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz wie ein Staatsgast empfangen, es gab sogar einen Kooperationsvertrag mit den Freiheitlichen, in dem Parteichef und Wahlgewinner Herbert Kickl als Vertreter Österreichs auftritt. Privat war bei dem Besuch wohl nur die anschließende Diskussionsrunde eines Schweizer Mediums in den Wiener Sofiensälen.