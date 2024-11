Deutsche haben nicht genug Papier für Neuwahlen

Nach dem Aus seiner Ampel-Koalition wird in Deutschland über einen möglichen Neuwahltermin diskutiert. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz dachte an den März, CDU-Chef Friedrich Merz will schon im Jänner an die Urne rufen. Bundeswahlleiterin Ruth Brand ist von beiden Vorschlägen nicht begeistert – und zwar wegen Papiermangels!