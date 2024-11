Armutsgefährdung ist ein akutes Problem

Die Caritas machte am Freitag darauf aufmerksam, dass die Krisen der vergangenen Jahre gesellschaftlich deutliche Spuren hinterlassen haben. Das belegen auch Zahlen: In den ersten drei Quartalen 2024 haben im Gesamten um 17 Prozent mehr Personen – nämlich 5996 – über die Caritas-Beratungsstellen Unterstützung erhalten als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs, berichtet Caritas-Direktor Walter Schmolly, der weiß, dass die Menschen, die bei der Caritas Hilfe suchen, im Normalfall mit erheblichen Entbehrungen leben müssen. „Sie können beispielsweise nicht ihre gesamte Wohnung heizen, oft bleibt auch ihr Kühlschrank gegen Monatsende fast leer“, beschreibt er den Alltag in Armutsgefährdung beziehungsweise in Armut.