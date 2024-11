Schlepper pferchte acht Flüchtlinge in Pkw

Besonders bequem dürfte es in dem Volvo mit französischen Kennzeichen jedenfalls nicht gewesen sein. Insgesamt neun Personen hatten sich in das Auto gequetscht, das nur für fünf Erwachsene vorgesehen ist. Am gemütlichsten war die Fahrt wohl noch für den Schlepper am Steuer und für den Beifahrer gewesen.