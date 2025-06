Ein Retter aus der Luft sagt nach 20 Jahren adieu

„Ruhe bewahren“

Stets bewahrte der Spezialist die Ruhe. Am öftesten hatte er bei Captain Fritz Wallner am Co-Pilotensitz Platz genommen, in 164 Diensten 405-mal bei einer Flugdauer von stattlichen 10.629 Minuten. Höchstgelegener Einsatzort war der Hochwechsel mit mehr als 1700 Meter, der tiefste Punkt ein Boot auf dem Neusiedler See nahe dem ungarischen Fertőrákos, 145 Meter über Adria. Der näherste Einsatzort befand sich in Oberwart gleich an der nördlichen Stadtgrenze, am weitesten entfernt waren Unglücksstellen in Judenburg, Maria Zell, Bad Radkersburg und Wagna in der Steiermark sowie in Kittsee im Burgenland.