Familie aus der Türkei auf der Flucht gestoppt

Routinemäßig führte die Polizei am Dienstag eine „Aktion scharf“ gegen Raser im Bezirk Oberpullendorf durch. In Neckenmarkt fiel Beamten am späten Nachmittag ein schwarzer Pkw auf, weil der Lenker während der Fahrt ein Handy in der Hand hielt. Als ein Streifenwagen die Verfolgung aufnahm, wurde das Auto mit ungarischem Kennzeichen immer langsamer und hielt auf einem Güterweg an.