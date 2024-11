Kein „Schein“: Alkolenker (18) rast Polizei davon

Mehrere Polizeistreifen stoppten Flüchtigen

„Durch die Zusammenarbeit mit mehreren anderen Polizeistreifen konnte der Pkw in der Bruder-Willram-Straße schließlich angehalten werden“, so die Ermittler. Gegenüber den Polizisten gab der 18-Jährige an, dass er nicht angehalten habe, weil er keinen Führerschein besitze und betrunken sei.