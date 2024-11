US-Wahl: „Es ist die pure Emotion“

Was kommt mit Trump?

Rohrer: „Er könnte Kritiker in der Verwaltung entlassen und könnte innere Feinde verfolgen.“ Trump werde mehrfach verurteilt werden, prognostiziert Jurist Lumsden. Selbst wenn er im Gefängnis sitzt, könnte er jedoch weiter Präsident sein. Das gibt die Verfassung tatsächlich her. „Trump hat viel gesagt im Wahlkampf. Seine Agenda aber ist, seine reichen Freunde zu bedienen und will geliebt werden.“