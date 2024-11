Prozess nach Erpressung mit Masturbationsvideo

„On the Internet, nobody knows you‘re a dog“ – Schon im Jahr 1993 erschien im amerikanischen Magazin „The New Yorker“ eine Karikatur, in der ein Hund einem Artgenossen gegenüber von den Vorzügen der Anonymität des Internets schwärmt. Auch 31 Jahre später hat der Spruch nichts von seiner Relevanz eingebüßt.