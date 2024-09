„Chalet Anzengruber“ im Rathaus kostet 70.000 Euro

Gehämmert, geschliffen und genagelt wurde viel im Innsbrucker Rathaus seit dem Amtsantritt des neuen Bürgermeisters im Mai. Weil keiner so recht wusste, was vor sich geht, stellte Liste-Fritz-Gemeinderätin Andrea Haselwanter-Schneider im Juni eine schriftliche Anfrage an Stadtchef Johannes Anzengruber, die einen Monat später auch beantwortet wurde.